Bloco 15 de Angola alvo de acordos com Esso Angola e grupo ENI

Um acordo relacionado com o Bloco 15 do mar de Angola foi assinado quarta-feira entre a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) e a Esso Angola, do grupo americano ExxonMobil, foi anunciado.

O documento foi assinado pelo presidente da ANPG, Paulino Jerónimo e pelo director executivo da Esso Angola, Andre Kostelnik, no decurso da conferência Angola Petróleo e Gás 2019, que decorreu de 4 a 6 de Junho no Centro de Convenções Talatona, em Luanda.

O mesmo bloco foi alvo de um acordo em separado entre a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e o grupo italiano ENI.

O Bloco 15 fica situado na bacia do Baixo Congo a sul do rio Zaire, em águas profundas do mar de Angola com uma profundidade que varia entre 400 e 1500 metros.

O grupo ENI, por exemplo, já fez cinco descobertas de petróleo naquele bloco, tendo a mais recente, Agidigbo, que se segue às denominadas Kalimba, Afoxé, Agogo e Ndungu, sido anunciada segunda-feira.

As cinco descobertas contêm um número de barris de petróleo leve estimado em 1,8 mil milhões, sendo que esta última deverá conter entre 300 milhões e 400 milhões de barris. (Macauhub)