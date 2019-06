Embaixador da China garante continuação da cooperação com Angola

O embaixador da China em Angola, Gong Tao, manifestou quarta-feira em Luanda a vontade do seu país de continuar a cooperar com Angola na área económica, noticiou a imprensa local.

Gong Tao, ao prestar declarações no final de uma audiência concedida pelo Presidente João Lourenço ao vice-presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular da China, Wang Chen, disse que a vontade de continuar a cooperar inclui a execução de projectos diversos, a serem financiados através da concessão de linhas de crédito.

Wang Chen chegou segunda-feira a Luanda à frente de uma delegação de 21 deputados para uma visita de trabalho de três dias, no âmbito do reforço das relações bilaterais entre os órgãos legislativos de ambos os países.

O vice-presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular da China tem encontros previstos com os presidentes das várias comissões da Assembleia Nacional e com a primeira-vice-presidente da AN, Emília Carlota Dias, bem como visitas alguns empreendimentos construídos com recurso a financiamento da China. (Macauhub)