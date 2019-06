Sonangol e ENI produzem energia renovável em Angola

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e o grupo italiano ENI constituíram uma empresa de produção de energia renovável, que entrará em funcionamento no início de 2020, anunciou quarta-feira em Luanda o director-geral adjunto da ENI Angola.

João Silva disse que o projecto será executado em duas fases na região de Caraculo, província do Namibe, sul de Angola, indo parte da energia produzida ser canalizada para a província da Huíla.

O director-geral adjunto da ENI Angola justificou a escolha daquelas duas províncias com o facto de serem a região com maior incidência solar, por oferecem maior potencial e também pelo seu sistema de distribuição de energia eléctrica não estar ligado ao Sistema Norte de Transporte de Electricidade.

João Silva, que prestava declarações à margem da conferência Angola Petróleo e Gás 2019, disse também que, embora o projecto não esteja ainda quantificado, cada uma das fases deverá produzir 25 megawatts de energia eléctrica.

Um dos objectivos principais do projecto que associa a Sonangol ao grupo ENI é a redução do consumo de gasóleo pelas centrais térmicas que se encontram em funcionamento no sul de Angola. (Macauhub)