Participação de Macau na Grande Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau disponível em documento electrónico

A participação de Macau na construção da Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau consta de um anexo que foi agregado ao primeiro Plano de Desenvolvimento Quinquenal da Região Administrativa Especial de Macau (2016-2020), informou o governo.

O anexo, que representa mais medida no sentido de articular a acção do governo local com o desenvolvimento nacional do país, surge na sequência do lançamento oficial das “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.”

O anexo agora divulgado segue os princípios fundamentais definidos no Plano de Desenvolvimento Quinquenal (2016-2020), em harmonia com as oito grandes estratégias traçadas nesse documento e com as linhas de acção governativa de Macau.

O texto do anexo é constituído por uma introdução e quatro partes, nomeadamente, “aperfeiçoamento do mecanismo de coordenação”, “melhoria da qualidade de vida da população”, “promoção conjunta do desenvolvimento económico” e “promoção coordenada de uma boa governação social.”

Contém ainda 14 quadros que identificam as principais tarefas a serem realizadas nas diferentes áreas em que se desenrola a participação de Macau na construção da Zona da Grande Baía.

O comunicado oficial recorda que a Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau é uma estratégia nacional concebida, elaborada e promovida pessoalmente pelo Presidente Xi Jinping, o que demonstra todo o valor e atenção que o governo central atribui à cooperação entre as três regiões.”

O documento electrónico “Anexo ao ‘Plano de Desenvolvimento Quinquenal da RAEM’ – Participação da RAEM na construção da Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, pode ser obtido nas páginas do Gabinete do Chefe do Executivo de Macau (https://www.cccmtl.gov.mo/main.aspx?l=pt) e da Comissão para a Construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer (https://www.cccmtl.gov.mo/main.aspx?l=pt). (Macauhub)