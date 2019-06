Governo de Angola prepara primeiro relatório de avaliação nacional de risco

O governo de Angola está a elaborar o seu primeiro Relatório de Avaliação Nacional de Risco, Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, informou o Ministério das Finanças em comunicado recentemente divulgado.

O comunicado informa ainda que o documento vai servir de base para a próxima avaliação de Angola, em 2021, pelo Grupo Contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo para a África Oriental e Austral (ESAAMLG, na sigla em inglês).

O documento visa apresentar os riscos do país e o trabalho a ser desenvolvido para a mitigação dos mesmos, reforçando ainda a credibilidade do sistema financeiro, a eficácia e robustez do país perante a comunidade internacional.

A elaboração do referido relatório está a ser efectuada por quadros ligados à administração do Estado e conta com o envolvimento da sociedade civil e organismos públicos, com destaque para os ministérios das Finanças, da Justiça, do Interior, do Comércio e da Geologia e Minas. (Macauhub)