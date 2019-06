Impacto ambiental de túnel subaquático entre Macau e Taipa em consulta pública

A avaliação do impacto ambiental do projecto de construção de um túnel subaquático entre a península de Macau e a ilha da Taipa encontra-se em consulta pública até 21 de Junho, informou a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

O estudo de impacto ambiental está a ser efectuado pelo “Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co, Ltd”, ao abrigo de um contrato assinado com a entidade responsável pela concepção, a empresa “CCCC Highway Consultants Co., Ltd. Macau Branch”.

O túnel subaquático situa-se ao lado da Ponte Governador Nobre de Carvalho, a primeira ligando Macau à Taipa, terá um cumprimento de aproximadamente 2400 metros, seis faixas de rodagem de duplo sentido, sendo a velocidade máxima permitida de 60km/h.

O comunicado divulgado por aquela direcção de serviços informa que a avaliação do impacto ambiental divide-se em três fases, consistindo a primeira na preparação preliminar, divulgação da situação geral da obra, investigação e estudo e análise das informações recolhidas pela entidade responsável pela avaliação do impacto ambiental.

A segunda fase consiste na elaboração da versão preliminar do relatório de avaliação do impacto ambiental e na consulta pública e a terceira consiste na divulgação do relatório final de avaliação do impacto ambiental, sendo que os trabalhos a executar na primeira e segunda fases serão divulgados e objecto de consulta pública. (Macauhub)