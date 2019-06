Macau recebe 397 mil turistas de 7 a 9 de Junho

Macau recebeu a visita de 397,1 mil turistas durante o Festival dos Barcos-Dragão, que decorreu de 7 a 9 de Junho corrente, número que representa um aumento homólogo de 58,8%, segundo informação oficial.

O festival foi festejado na China Continental com três dias de feriado, tendo em Hong Kong, Macau e Taiwan sido objecto de feriado na passada sexta-feira.

O aumento registado no número de turistas excedeu a previsão da Direcção de Serviços de Turismo, que havia antecipado um crescimento anual a rondar 30%.

Durante os três dias do festival os postos fronteiriços de Macau registaram a passagem de 1,7 milhões de pessoas, entre visitantes, residentes locais, trabalhadores não-residentes e estudantes do continente matriculados nos estabelecimentos de ensino locais.

As Portas do Cerco e a Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau foram os postos fronteiriços mais movimentados, tendo os visitantes originários do continente e de Hong Kong sido os que mais contribuíram para o número total contabilizado. (Macauhub)