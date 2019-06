Construção de central fotovoltaica na Guiné-Bissau deverá iniciar-se em Julho

A central fotovoltaica de Gardete começará a ser construída logo que seja assinado o contrato com a empresa vencedora do concurso, o que poderá vir a acontecer em Julho próximo, disse terça-feira em Lisboa o secretário de Estado da Energia da Guiné-Bissau.

O concurso para a construção daquela central com uma potência de 20 megawatts foi lançado em Maio, a avaliação das 17 propostas concorrentes está em curso e o relatório preliminar com a indicação do vencedor deverá ser elaborado em breve, disse ainda João Saad, em declarações à agência noticiosa Lusa.

À margem do 21.º Fórum de Energia de África (AEF 2019), o secretário de Estado adiantou que o contrato irá ser assinado já com o novo governo do país, que ainda não tomou posse.

Três meses depois das eleições legislativas, a 10 de Março, o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau ainda não foi indigitado pelo Presidente e o novo governo também não tomou posse devido a um novo impasse político, que teve início com a eleição dos membros da Assembleia Nacional Popular.

A central fotovoltaica que vai ser construída em Gardete, a 15 quilómetros da capital Bissau, é uma das três apoiadas pelo Banco de Desenvolvimento da África Ocidental, que consignou 38 milhões de euros para a construção da central fotovoltaica de Bissau e duas mini centrais de 1 megawatt cada em Canchungo e Gabu. (Macauhub)