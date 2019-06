Feira Internacional de Luanda 2019 conta com pelo menos 21 países

A 35.ª edição da Feira Internacional de Luanda (Filda), a decorrer de 9 a 13 de Julho, tem já confirmada a participação de 21 países, mais três do que em 2018, anunciou em Luanda o presidente da empresa organizadora do certame.

Bruno Albernaz, presidente da Eventos Arena, disse ao Jornal de Angola que entre os países já confirmados encontram-se Portugal, Alemanha, Indonésia, Turquia, França, Índia, China, Reino Unido, Noruega, Suécia, Suíça, Israel, Brasil, Japão, Bielorrússia, Uruguai e Itália, indo estar igualmente presente o território de Macau.

O número de solicitações de empresas estrangeiras para participar no evento, segundo Bruno Albernaz, reflecte bem as intenções e os esforços do governo no sentido de atrair mais investimentos para Angola.

“A feira viveu momentos menos bons, mas temos estado a procurar dar-lhe um nova vida desde a edição de 2017, a 33.ª, que teve lugar na Baía de Luanda”, disse ainda o presidente do grupo.

A 34.ª edição da Feira Internacional de Luanda (Filda/2018) foi realizada nas instalações da Zona Económica Especial Luanda/Bengo, em Viana, um espaço com 28 mil metros quadrados que volta a ser utilizado para a edição deste ano. (Macauhub)