FMI aprova novo financiamento para Angola

O Fundo Monetário Internacional aprovou um novo financiamento de 248,15 milhões de dólares para Angola na sequência da conclusão da primeira avaliação do programa de apoio concedido ao país, informou a instituição em comunicado divulgado quarta-feira.

O comunicado acrescenta que com este novo financiamento o montante total concedido a Angola ao abrigo do Programa de Financiamento Ampliado ascende a 1,24 mil milhões de dólares.

O Programa de Financiamento Ampliado foi aprovado a 7 de Dezembro de 2018, para vigorar durante três anos, permitindo o acesso a um financiamento global de 3,7 mil milhões de dólares e a assistência técnica, para apoiar o Programa de Estabilização Macroeconómica e o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022.

O comunicado salienta terem as autoridades angolanas demonstrado forte empenho em aplicar o programa de apoio do Fundo mas acrescenta que factores exógenos, como sejam a volatilidade dos preços do petróleo, estão a colocar obstáculos aos esforços de introdução de reformas.

“As autoridades responderam de uma forma decisiva (a esses factores) com a apresentação de um Orçamento de Estado mais conservador para 2019”, pode ler-se.

O FMI salientou que a consolidação fiscal prosseguirá em 2019, através da redução da despesa total e com a mobilização de receitas não-petroliferas, incluindo a introdução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). (Macauhub)