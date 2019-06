Cabo Verde Tradeinvest prevê instalação de pólo tecnológico no início de Julho

As condições para a instalação de um pólo tecnológico em Cabo Verde para fornecer serviços para a África Ocidental “estão todas criadas”, o que deverá acontecer no início de Julho, garantiu quinta-feira na Praia a presidente da Cabo Verde Tradeinvest.

Ana Barber prestava declarações à margem da visita de dois dias de uma delegação da empresa Bringbuys Web Technology, de Macau, à Praia, com o objectivo de ter encontros com a Cabo Verde TradeInvest, o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSI) e o Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI), no sentido de dar seguimento às negociações para a instalação de um pólo tecnológico em Cabo Verde.

O projecto, disse Ana Barber, está dividido em três fases, sendo que a primeira engloba o centro de computação, a segunda será a fase de formação e a terceira será a de internacionalização do projecto.

A escolha de Cabo Verde para a construção do pólo deve-se, segundo a presidente da Cabo Verde Tradeinvest, ao facto da Bringbuys Web Technology ver Cabo Verde como “uma oportunidade para expansão de negócios no continente africano”, sublinhando por outro lado, que esta iniciativa irá promover o arquipélago.

Por seu turno, a directora do departamento internacional da Bringbuys Web Technology, Chloe Wang, disse que a visita visa dar seguimento ao projecto, lembrando que a sua instalação decorre do 11.º encontro de empresários para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, realizado em Junho de 2017. (Macauhub)