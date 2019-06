Comércio entre a China e países de língua portuguesa atinge 46 254 milhões de dólares de Janeiro a Abril

As trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa aumentaram 11,99% no período de Janeiro a Abril de 2019 para 46 254 milhões de dólares, segundo dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau.

A China exportou mercadorias no valor de 12 529 milhões de dólares (+2,68% em termos homólogos) nos primeiros quatro meses do ano para os oito países de língua portuguesa e importou bens cujo valor ascendeu a 33 724 milhões de dólares (+15,89%), assumindo um défice comercial de 21 195 milhões de dólares.

O comércio com o Brasil, que representou 74% do total, atingiu 34 380 milhões de dólares (+16,34%), com as empresas chinesas a terem exportado bens no montante de 9934 milhões de dólares ((+1,04%) e a terem importado produtos no valor de 24 445 milhões de dólares (+23,97%).

Angola surge em segundo lugar por ordem de valor, tendo o comércio bilateral com a China registado uma quebra de 2,32% para 8897 milhões de dólares, com exportações chinesas no montante de 575 milhões de dólares (-13,83%) e importações que atingiram 8321 milhões de dólares (-1,41%).

As trocas comerciais entre a China e Portugal cifraram-se em 2117 milhões de dólares (+13,70%), tendo as empresas chinesas enviado bens no montante de 1384 milhões de dólares (+22,64%) e adquirido produtos no valor de 733 milhões de dólares (-0,07%).

O comércio com Moçambique registou um crescimento homólogo de 10,47% para 783 milhões de dólares, com a China a ter exportado bens no montante de 564 milhões de dólares (+12,51%) e a ter adquirido produtos no valor de 218 milhões de dólares (+5,53%).

As trocas comerciais da China com os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – ascendeu nos primeiros quatro meses do ano a 75,91 milhões de dólares. (Macauhub)