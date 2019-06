Ministro das Finanças de Angola autorizado a contrair empréstimo de 500 milhões de dólares

O ministro das Finanças de Angola foi autorizado a contrair um empréstimo de 500 milhões de dólares junto do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, do grupo Banco Mundial, ao abrigo de um despacho presidencial.

Este empréstimo é um dos três acordos de financiamento que serão aprovados pelo Conselho de Administração do Banco Mundial, na sua reunião de 27 de Junho, no âmbito do programa de Financiamento a Políticas de Desenvolvimento, no montante global de 1,2 mil milhões de dólares.

Este financiamento do Banco Mundial desdobra-se em três parcelas, sendo complementar aos 3,7 mil milhões de dólares que até 2021 chegam a Angola ao abrigo do Programa de Financiamento Ampliado do Fundo Monetário Internacional.

Esta parcela de 500 milhões de dólares destina-se a financiar políticas de desenvolvimento, uma outra de 250 milhões de dólares será destinada ao sector da electricidade e uma terceira, de 330 milhões de dólares, irá ser aplicada num programa que visa mitigar o impacto dos aumentos nos preços da electricidade, água e transportes públicos, decorrente do fim da subsidiação estatal. (Macauhub)