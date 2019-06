Banco de Moçambique afasta administradores da Gapi

A Sociedade de Investimentos Gapi encontra-se sem administradores executivos, depois do Banco de Moçambique (BdM) ter cancelado, a 4 de Junho corrente, o registo especial dos administradores executivos da instituição, António Souto e Anabela Mucavele noticia a agência de notícias AIM.

A intervenção sobre a Gapi segue-se a tomadas de posição semelhantes em 2016 sobre instituições de crédito moçambicanas, quando o BdM revogou a licença de operação ao Nosso Banco e, por outro lado, intervencionou o Moza Banco, considerada, na altura, a quarta instituição de crédito mais importante do sistema financeiro moçambicano.

O BdM justifica a decisão de afastar os administradores executivos da Gapi por “não estarem satisfeitos os requisitos de idoneidade para o exercício do cargo” dado que a Sociedade de Investimentos se tem pautado, desde 2007, pela “inobservância sistemática das normas que regem o funcionamento das instituições de crédito”, nomeadamente no referente ao reportar de informação financeira e prudencial e não ter acatado as recomendações emitidas pelo banco central depois de uma inspecção efectuada a 12 de Junho de 2012.

O BdN considera que a Gapi se encontra em situação de falência técnica, tem fundos próprios negativos, o rácio de solvabilidade está abaixo do mínimo estabelecido de 8 por cento, tem um deficit de provisões regulamentares e excesso de concentração de risco.

Os accionistas da Gapi reuniram-se para deliberar sobre as restrições e acusações feitas pelo Banco de Moçambique, incluindo o afastamento dos administradores António Souto e Anabela Mucavele.

São accionistas da Sociedade de Investimentos a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC), Graça Machel (10.55 por cento), a Cruz Vermelha de Moçambique (8,91 por cento), o Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE) (10,25 por cento), a Gapigest (25.64 por cento), a CTA (19 por cento) e os GTT (Gestores, Técnicos e Trabalhadores) (25,64 por cento). (Macauhub)