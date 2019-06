Moçambique vai construir nova barragem Locumue, no Niassa

O ministro moçambicano das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, lançou a primeira pedra para a construção da nova barragem de Locumue, na província do Niassa no norte de Moçambique.

O novo empreendimento, que irá duplicar a capacidade do sistema de abastecimento de água na província, vai custar cerca de US$ 8 milhões de.

A barragem de Locumue foi construída na década de 1960, na altura, para fins de irrigação, mas 10 anos depois foi transformada na principal fonte de abastecimento de água à cidade de Lichinga, a capital da província do Niassa.

Machatine disse que a ideia é, com este investimento aumentar, em cerca de duas vezes, o volume de água na albufeira, passando dos actuais 1.76 milhões de metros cúbicos, para 3.4 milhões de metros cúbicos.”

A construção da nova barragem deverá estar concluída em Março de 2021.

O empreendimento é feito no contexto do programa Pravida, uma iniciativa que tem como objectivo acelerar a reabilitação e/ou construção de novos sistemas de abastecimento de água, saneamento e infra-estruturas de armazenamento, recentemente lançado pelo Governo.

No âmbito do mesmo programa estão a ser, igualmente, reabilitados sistemas de abastecimento de água e saneamento nas cidades, vilas e localidades daquela província, com beneficio para 187.000 pessoas, disse Machatine. (Macauhub)