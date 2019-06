Macau reforça cooperação com Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia

Macau e o Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia, na Bélgica, concordaram em alargar os canais de cooperação para promover o desenvolvimento da indústria de diamantes e o intercâmbio entre as duas regiões, no sentido de promover os benefícios e ganhos mútuos.

A decisão foi tomada durante um encontro realizado na cidade belga entre uma delegação de Macau chefiada pelo Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac e uma delegação local liderada pelo Presidente Executivo do Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia, Ari Epstein.

Leong Vai Tac lembrou na altura que Macau é um porto franco onde o sistema jurídico e o modelo de funcionamento comercial estão mais articuladas com os padrões internacionais, podendo por essa razão desempenhar o papel de Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, introduzindo novos sectores industriais para se desenvolverem em Macau.

O Governo de Macau pretende que o Sistema de Certificação do Processo de Kimberley que estabelece as normas de comércio internacional de diamantes em bruto entre em vigor a partir de 1 de Outubro do corrente ano.

Um comunicado oficial refere ainda que a delegação de Macau visitou a Bolsa de Diamantes de Antuérpia, o Laboratório HRD Antuérpia e as fábricas de processamento de diamantes locais.

O comunicado assinala ainda que “a tecnologia de processamento, os equipamentos complementares aperfeiçoados e as experiências de operação avançadas em Antuérpia merecem ser aproveitadas e estudas pela Macau, o que contribui para apoiar a promoção do desenvolvimento da indústria de processamento de alta qualidade de Macau”. (Macauhub)