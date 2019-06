ONU apoia projectos económicos e sociais em Angola

As Nações Unidas disponibilizaram US$ 284 milhões para o financiamento de projectos económicos e sociais em Angola, no quadro da cooperação para o desenvolvimento sustentável 2020 – 2022, anunciouo coordenador das Nações Unidas no País, Paolo Balladelli.

Segundo a agência de notícias Angop, Paolo Balladelli referiu que a relação com parceiros bilaterais vai permitir que durante os três anos possa se mobilizar outros 50 por cento deste valor, para o financiamento de projectos ligados às metas dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2020-2030.

Balladelli, que falava no final da reunião de apresentação das prioridades, no quadro da cooperação entre Angola e as Nações Unidas, visando o desenvolvimento sustentável 2020/2022, considerou o financiamento como elemento principal para a erradicação da pobreza, fome, melhoria no sector da saúde, educação, transformação económica, entre outras acções.

Além do financiamento, considerou importante o trabalho que as 18 agências das Nações Unidas vão desenvolver em Angola, visando o fortalecimento das instituições nacionais e a criação de capacidades nacionais.

Em relação à parceria entre Angola e as Nações Unidas, considerou haver progresso nos projectos sociais (educação e saúde), mas ainda assim disse ser importante a melhoria das capacidades para atingir o bem-estar social. (Macauhub)