Leilão de rubis de Moçambique gera receita de US$ 50 milhões

A Gemfields, companhia mineira com sede em Londres, anunciou terça-feira que o leilão realizado em Singapura, com rubis da mina do distrito de Montepuez, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, gerou uma receita no valor de US$ 50 milhões.

Das 90 parcelas de rubis disponíveis no leilão, 84 foram vendidas ao preço médio de US$ 51,99 por quilate.

Este valor é inferior ao gerado no leilão anterior, realizado em Dezembro de 2018, que gerou uma receita de US$ 55,3 milhões.

Este foi o décimo segundo leilão de rubis da Montepuez Ruby Mining Ltd (MRM), realizado desde Junho de 2014.

No total, os leilões de rubis já geraram uma receita de US$ 512,6 milhões.

A Gemfields detém 75% cento das acções da MRM. Os restantes 25% pertencem à empresa moçambicana Mwiriti. (Macauhub)