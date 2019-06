Empresa chinesa BYD aumenta operações no Brasil

A empresa chinesa BYD (Build Your Dreams) está a construir em Araçatuba, no Estado de São Paulo, no Brasil uma quinta de energia solar para fornecer energia a fábricas no interior do estado brasileiro.

O projecto faz parte do aumento das operações no Brasil da maior fabricante de veículos autoeléctricos do mundo, que tem a sede na zona económica de Shenzhen, na China, junto á fronteira com Hong Kong.

A empresa da China produz ainda baterias, placas de energia solar e outras soluções energéticas.

Adalberto Maluf, director de sustentabilidade da BYD no Brasil revelou no encontro “Innovation Day da StartSe”, realizado em São Paulo, que a BYD vai construir mais duas fábricas, de forma a reduzir a importação de produtos essenciais da China.

“Ainda este ano, a empresa deve iniciar as obras de uma fábrica de baterias de lítio e, até 2022, iniciar a fabricação de células para baterias e painéis solares.” disse Maluf.

A BYD estabeleceu-se, em Campinas, no Estado de São Paulo, em 2014, ao criar uma unidade de pesquisa.

Em 2016, a BYD inaugurou uma linha de montagem de chassis para autocarros eléctricos e, no ano seguinte, uma fábrica de painéis solares fotovoltaicos.

Diversas cidades do Brasil utilizam veículos eléctricos da BYD nas suas frotas de autocarros. Entre elas, destacam-se São Paulo, Campinas, Santos, Brasília, Volta Redonda e Bauru. Em Curitiba, alguns autocarros do BRT (trânsito rápido) são da fabricante chinesa.

Em 2018, a BYD ganhou o seu primeiro contrato para uma Parceria Público-Privada (PPP) no Brasil. O projeto, realizado em Salvador pelo Governo do Estado da Bahia, irá criar uma rede de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) na região metropolitana da capital. (Macauhub)