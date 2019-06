São Tomé e Príncipe recebeu 30 mil turistas em 2018

São Tomé e Príncipe recebeu em 2018 mais de 30 mil turistas, número que representa um aumento de 7,14% em relação a igual período de 2017, disse quarta-feira à agência Macauhub em São Tomé, o director-geral do Turismo, Hugo Menezes.

Citando dados provisórios, Hugo Menezes disse que o arquipélago foi visitado em 2018 por pouco mais de 30 mil turistas contra cerca 28 mil registados em 2017.

O maior número de turistas veio de Portugal com pouco mais de 10 mil turistas, ou cerca de 33,3% do total seguido de Angola com cerca de quatro mil, França dois mil, Alemanha, Gabão e China em percentagens inferiores.

A isenção de vistos de entrada no arquipélago para alguns países, o aumento números de voou de e para São-Tomé, bem como a promoção turística do país no estrangeiro são apontados como factores que geraram o aumento de turistas nos últimos 12 meses. (Macauhub)