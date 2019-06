TAAG reforça frota com seis novos aviões turbo-hélices

A TAAG – Linhas Aéreas de Angola, no âmbito do processo de renovação da sua frota de aeronaves, adquiriu seis novos aparelhos do tipo Dash8-400s, da companhia canadiana “De Havilland of Canada Limited”.

Os turbo-hélices adquiridos pela TAAG podem transportar 74 passageiros e tem uma autonomia de voo de 1.8509 quilómetros e uma velocidade de 666 quilómetros por hora.

O anúncio da compra foi feito durante a 53ª conferência do salão internacional de aviação de Paris (França), denominado “Paris Air Show”.

A TAAG voa para 12 destinos domésticos e vários internacionais nomeadamente em África, na América do Sul, no Caribe, na Europa e na Ásia, com uma frota de dez aviões, sendo 4 do tipo 737-700 e seis 777-300 e 777-200. (Macauhub)