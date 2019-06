Angola lança concurso internacional para privatizar fazendas

O Instituto de Gestão e Participações do Estado (IGAPE) de Angola lançou um concurso internacional para a privatização, em Julho, de quatro fazendas.

As fazendas do Longa e agro-Industrial do Cuimba, bem como dos Projectos de Desenvolvimento Agrícola de Camaiangala e Sanza Pombo, localizados nas províncias do Cuando Cubango, Zaire, Moxico e Uíge, respectivamente serão as primeiras de um pacote mais alargado de privatizações.

A chefe do departamento de privatização do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), Ana Paulo, afirmou que os preços de referência das referidas fazendas estão avaliados entre US$ 22 a US$ 35 milhões.

O Estado angolano poderá arrecadar cerca de US$ 110 milhões com a privatização das quatro fazendas.

O engenheiro Carlos Paim, do Ministério da Agricultura e Florestas de Angola, indicou que todas as fazendas encontram-se actualmente paralisadas, apesar de já terem estado anteriormente em funcionamento, com capacidade de reiniciar de imediato a sua actividade enquanto decorre o processo de licitação.

Numa segunda fase serão colocadas em concurso outras 17 empresas envolvendo matadouros industriais e modulares, fábricas de concentrado de tomate e entrepostos de frio em diferentes regiões de Angola.

O IGAPE indicou que de entre as 17 empresas encontram-se os matadouros industriais de Camabatela, Porto Amboim e modulares de Luanda e de Malanje, as fábricas de concentrado de tomate de Caxito, Dombe Grande (onde também é privatizado um entreposto frigorífico) e Namibe, bem como complexos de silos nas regiões agrícolas de Caconda, Caála, Catabola, Catete e Ganda.

Juntas, essas unidades totalizam 43 284 hectares, 18 384,8 dos quais de área produtiva, 1 200 irrigados, e 52 infra-estruturas, ao que se somam 152 quilómetros de estradas. (Macauhub)