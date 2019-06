Obras do Terminal Oceânico da Barra do Dande em Angola vão ser retomadas

As obras do Terminal Oceânico da Barra do Dande, na província do Bengo, em Angola, projectado para armazenar cerca de 1, 2 milhões de metros cúbicos de combustível , arrancam em breve, depois de dois anos de paralisação escreve hoje o Jornal de Angola.

A informação foi dada pelo director de engenharia e projectos da Sonangol Logística, Joaquim Kiteculo, durante a visita do ministro dos Petróleos e Recursos Minerais, Diamantino Azevedo, ao projecto criado para dotar Angola de maior capacidade de armazenagem de combustível em terra.

Kiteculo não adiantou, no entanto, datas para o recomeço das obras.

Segundo a agência d notícias Angop o projecto apresenta uma execução física e financeira na ordem de 25% e já utilizou mais de US$ 23 milhões até 20 de Agosto de 2016, altura em que foi suspenso pela administração da Sonangol.

O investimento previsto para o Terminal Oceânico da Barra do Dande era de mil milhões de dólares.

O empreendimento começou a ser construído em 2013 para armazenar, numa primeira fase, 641.500 metros cúbicos de combustível refinado e atingir a capacidade máxima depois da conclusão das obras, tornando-se no primeiro e maior reservatório em terra de Angola, numa área equivalente a 220 campos de futebol.

Os 29 tanques projectados para a primeira fase devem armazenar 360 mil metros cúbicos de gasóleo, 160 mil de gasolina e 80 mil de Jet-A1. (Macauhub)