Cabo Verde Investment Forum tem 22 projectos de investimento identificados

O Cabo Verde Investment Forum (CVIF19), a decorrer de 1 a 3 de Julho na ilha do Sal, conta já com 22 projectos que foram identificados como preenchendo os requisitos necessários, disse o coordenador do evento e presidente do conselho de administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde.

Manuel Lima, citado pela agência noticiosa Inforpress, disse que os 22 projectos mencionados são do sector privado, preenchem o requisito mínimo de 2,5 milhões de euros de investimento e foram considerados importantes para o fórum.

“Não obstante o mínimo de 2,5 milhões de euros, quero dizer que não estamos a excluir outros projectos, pelo que, no decurso do fórum, serão discutidos outras condições de financiamento para pequenas e médias empresas e projectos inferiores”, disse Manuel Lima, realçando que além de projectos puramente privados também serão apresentados no fórum projectos público-privados.

Dos 22 projectos, a maioria é oriunda da ilha do Sal, com 7, São Vicente apresentou 5, Santiago 4, enquanto as ilhas da Boa Vista, Fogo, Maio e Santo Antão e São Nicolau apresentaram cada uma um projecto e há ainda outro cuja abrangência é nacional.

Manuel Lima adiantou que desses 22 projectos apresentados 17 são do sector turístico e ao todo estão estimando num valor de 822 milhões de euros, três são do sector industrial e giram à volta de 9 milhões de euros, um é do sector da energia e custa 20 milhões de euros e há outro que custa à volta de 8,7 milhões de euros.

Sob o lema “Transformar Cabo Verde num país plataforma no Atlântico Médio”, o Cabo Verde Investiment Fórum (CVIF19) visa, segundo o governo, “acelerar os investimentos” dos sectores financeiros privado e público e dos investidores privados na “execução de projectos catalisadores, que conduzam ao crescimento económico sustentável e à criação de emprego no país.” (Macauhub)