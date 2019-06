Macau recebe 17,18 milhões de visitantes de Janeiro a Maio

Mais de 17,18 milhões de pessoas visitaram Macau de Janeiro a Maio, representando aquele número um acréscimo homólogo de 21,0%, informam os Serviços de Estatística e Censos, que acrescentaram ter o período médio de permanência dos visitantes sido de 1,2 dias, uma quebra de 0,1 dias em termos anuais.

O número de visitantes provenientes da China Continental (12,21 milhões), da Coreia do Sul (389,38 mil), de Hong Kong (3,07 milhões) e de Taiwan registou aumentos de 22,7%, 6,3%, 22,9% e 2,2%, respectivamente, tendo igualmente registado acréscimos o de visitantes dos Estados Unidos da América (89,22 mil), da Austrália (42,38 mil), do Canadá (35,13 mil) e do Reino Unido (26,58 mil).

Em Maio de 2019 chegaram a Macau 3,39 milhões de visitantes, número que representa um aumento homólogo de 25,6%, tendo o período médio de permanência dos visitantes sido de 1,2 dias, menos 0,1 dias em termos anuais.

No mês em análise assinalou-se uma quebra significativa de 39,2% no número de visitantes chegados a Macau por via marítima, na sua maior parte em proveniência de Hong Kong, tendo o de visitantes chegados pela Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau atingido 517,06 mil. (Macauhub)