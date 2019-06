150 quadros de Cabo Verde em acções de formação este ano na China

Uma centena e meia de quadros de Cabo Verde visitam este ano a China a fim de participarem em seminários de formação promovidos pelo Centro Internacional de Formação e pelo Ministério do Comércio chinês, disse o embaixador da China em Cabo Verde.

A informação foi avançada à agência noticiosa Inforpress pelo embaixador Du Xiaocong, na sequência de um encontro com os antigos beneficiários desses seminários que se realizam anualmente e que abrangem quadros de diversos países.

Agentes da polícia, militares, jornalistas, economistas, técnicos comerciais, informáticos e de saúde e funcionários públicos estão entre os beneficiários e as áreas são vastas, conforme adiantou o embaixador.

Uma delegação do Ministério do Comércio esteve na semana passada em Cabo Verde onde se reuniu com antigos beneficiários dos seminários para uma conversa sobre a sua estada na China e a experiências vividas bem como para recolher subsídios tendo em vista a melhoria dos cursos.

A avaliação, segundo Du Xiaocong, é “globalmente positiva”, sendo que este ano os seminários vão iniciar-se mais tarde mas, à semelhança dos anos anteriores, vão beneficiar cerca de 150 quadros cabo-verdianos.

Além de seminários de curta duração (três semanas a três meses), a China disponibiliza bolsas de estudos para cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento. (Macauhub)