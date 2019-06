Cabo Verde pretende alargar áreas de cooperação com a China

O governo de Cabo Verde pretende introduzir novas áreas na cooperação com a China, nomeadamente a economia do mar, as tecnologias e, entre outras, o turismo, “não obstante ser já muito relevante, frutífera e de várias décadas”, escreveu o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças na sua conta na rede social Facebook.

“Cabo Verde quer, sobretudo, uma cooperação ancorada nas empresas e na promoção empresarial, de modo a edificarmos um quadro cooperativo mais sustentável, a prazo, criando valor e enraizado naquilo que é a visão do Governo quanto à promoção do futuro das nossas ilhas”, escreveu ainda Olavo Correia.

De visita à China, Olavo Correia e o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, representam Cabo Verde na primeira Exposição Económica e Comercial China/África, que se realiza entre 27 e 29 de Junho em Chansha, capital da província de Hunan.

O certame tem já confirmada a participação de 3500 expositores de 53 países, devendo ao longo dos sete dias ser negociados mais de duas centenas de projectos de cooperação em investimento, comércio, engenharia, aquisição e construção de projectos.

O valor total desses projectos ultrapassa 70 mil milhões de dólares e diz respeito a 39 países como Gana, Quénia e Costa do Marfim, segundo a comissão organizadora. (Macauhub)