China emite 2000 milhões de RMB de dívida pública em Macau

O Ministério das Finanças da China procede dia 4 de Julho em Macau a uma emissão de dívida pública no montante de dois mil milhões de RMB, “tendo em vista apoiar o desenvolvimento do mercado de títulos do território”, segundo um comunicado conjunto divulgado terça-feira.

O comunicado informa que a emissão de títulos de dívida do Estado “constitui uma iniciativa importante, no âmbito do apoio do governo central, para um maior desenvolvimento das actividades financeiras com características próprias, bem como para a promoção da diversificação adequada da economia de Macau.”

“Simboliza uma nova etapa do desenvolvimento do mercado de RMB como também um factor importante para a atracção de mais instituições a emitir títulos em RMB, em Macau, e uma forma de acelerar o incentivo à construção do mercado de títulos de Macau”, pode ler-se.

O governo de Macau saudou a emissão de títulos de dívida no território, dizendo que "este anúncio simboliza uma nova etapa do desenvolvimento do mercado financeiro de Macau." (Macauhub)