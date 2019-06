14.º Encontro Empresarial China-Países de Língua Portuguesa conta com mais de 100 delegados da China e de Macau

Mais de 100 delegados da China e de Macau bem como representantes de Angola, Moçambique, Cabo-Verde e Portugal confirmaram já a presença no 14.º Encontro Empresarial China-Países de Língua Portuguesa, a decorrer dias 8 e 9 de Julho, disse recentemente um responsável de São Tomé e Príncipe.

A afirmação foi proferida pelo director da Agência são-tomense de Promoção do Comércio e Investimento (ACPI), Rafael Branco, num encontro com a imprensa para fazer o ponto da situação da organização do evento, em que se fazia acompanhar de outros responsáreis da ACPI, nomeadamente, Celina Lima, Sósimo Leal e Liudmila Leal.

Depois de ter confirmado a presença de representantes do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Sósimo Leal, do departamento de promoção da ACPI, disse estarem ainda por confirmar as presenças de representantes da Guiné-Bissau, do Brasil e de Timor-Leste, segundo a agência noticiosa STP Press.

“Vamos ter empresários, instituições públicas de promoção de comércio e de investimento, bem como outras entidades”, disse Sósimo Leal para sublinhar que “este encontro visa, sobretudo, o reforço da cooperação comercial e económica entre a China e os países da língua portuguesa.”

Relativamente aos painéis de debate, Sósimo Leal destacou a abordagem de um tema sobre a posição geoestratégica do mercado são-tomense para África, a ser apresentado pela economista Maria das Neves, antiga primeira-ministra, e um outro sobre investimento da China em África a ser abordado pelo médico Carlos Tiny, ex-ministro são-tomense.

Além de palestras sobre infra-estruturas, agricultura, pescas, comércio e serviços, este responsável da ACPI falou ainda da realização de bolsas de contactos, no decurso das quais os participantes, caso das empresas, procurarão negociar eventuais participações em projectos de interesse comum. (Macauhub)