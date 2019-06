Governo de Angola gasta 300 milhões de dólares na expansão do aeroporto de Luanda

O actual aeroporto internacional da capital de Angola, 4 de Fevereiro, vai ser alvo de obras de remodelação e expansão com um custo estimado em 300 milhões de dólares, revelou quinta-feira, em Luanda, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu.

As obras do projecto, a decorrerem num prazo de 18 a 24 meses a partir de 2020, contemplam o aumento do espaço do terminal, com realce para o espaço de “check-in”, acomodação dos passageiros, salas de espera, escritórios para as diferentes companhias, área de estacionamento e melhoria do perímetro de segurança.

No final, o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro contará com seis mangas para o embarque e desembarque de passageiros, passando a ter capacidade para quatro milhões de passageiros/ano contra os actuais 1,5 milhões.

Ricardo de Abreu disse que o aeroporto manter-se-á em funcionamento durante o período de execução das obras e realçou que esta empreitada não afecta o processo construção do novo Aeroporto Internacional de Luanda, cujo plano está a ser finalizado segundo a reunião do Conselho de Ministros de Maio. (Macauhub)