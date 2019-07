Direcção-Geral do Turismo cede lugar ao Instituto do Turismo de Cabo Verde

O Instituto do Turismo de Cabo Verde terá sede na cidade de Santa Maria, ilha do Sal, tendo o respectivo decreto-lei sido aprovado em Conselho de Ministros, disse recentemente na Praia o porta-voz da reunião ministerial.

O porta-voz e secretário de Estado para Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, disse ainda que na sequência da aprovação do decreto-lei a Direcção-Geral do Turismo será transformada num instituto que tenha autonomia e que possa regular, fiscalizar as actividades turísticas e promover a marca Cabo Verde e incentivar o investimento no sector.

Pedro Lopes adiantou que o instituto entrará em funcionamento dentro em breve, tendo sido no entanto estabelecido um período de 24 meses para a construção de uma sede com condições e respectiva instalação.

O Instituto de Turismo de Cabo Verde terá ainda duas delegações, uma em São Vicente, para cobrir as ilhas do norte, e outra na Praia, para cobrir as ilhas do sul.

Entretanto, os grupos portugueses Neivagest e Água Hotels procederam segunda-feira ao lançamento, na cidade de Santa Maria, da primeira plataforma para distribuição de produtos alimentares para a rede hoteleira da ilha do Sal.

O lançamento ocorreu no âmbito da visita de uma delegação portuguesa que engloba empresas do sector turístico que “pretendem olhar para Cabo Verde como um destino para a sua internacionalização aqui efectuando investimentos”, segundo a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. (Macauhub)