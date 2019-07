Principal feira comercial de Angola conta com a participação de 21 países

Vinte e um países, um dos quais a Bielorrússia participa pela primeira vez, estarão representados na 35a edição da Feira Internacional de Luanda (Filda/2019), com a participação de empresários do ramo do comércio, indústria e agricultura, que procuram por oportunidades de negócios em Angola, disse terça-feira o director nacional para a Economia, Competitividade e Inovação do Ministério da Economia e Planeamento.

Marcelino Pinto, citado pela agência noticiosa Angop, disse ainda que a Alemanha far-se-á representar na Filda por uma delegação governamental e empresarial e que Portugal será representado pelo ministro da Economia e pelo secretário de Estado da Cooperação, além da classe empresarial.

A edição deste ano da Feira Internacional de Luanda, a decorrer de 9 a 13 de Julho corrente sob o lema “Dinamizar o sector privado e promover o crescimento económico”, deverá voltar a ter Portugal como o principal expositor estrangeiro, à semelhança do ocorrido em 2018, em que estiveram presentes 25 empresas portuguesas de diversos sectores de actividade.

Aquele responsável adiantou que “as condições para o início da feira estão a ser criadas e todas dentro do prazo previsto” e acrescentou estarem já montados cerca de três quartos dos stands no recinto do certame, na Zona Económica Exclusiva Luanda-Bengo, nos arredores da capital.

Exposições multisectoriais, com destaque a para banca, telecomunicações, petróleos, transportes e logística, indústria e turismo, são algumas das iniciativas a serem levadas a cabo este ano. (Macauhub)