Ministério das Finanças da China emite dívida pública em Macau

O Ministério das Finanças da China procedeu hoje em Macau à emissão de títulos de dívida no montante de 2000 milhões de RMB, “tendo em vista apoiar o desenvolvimento do mercado de títulos do território”, segundo informação recentemente divulgada.

A emissão, que tem como entidade intermediária em Macau a sociedade Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd., do grupo Nam Kwong, foi quarta-feira assinada com a “Central Depository & Clearing Co., Ltd.”, no decurso de uma cerimónia que contou com a presença do secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

O comunicado divulgado informava que a emissão de títulos de dívida do Estado “constitui uma iniciativa importante, no âmbito do apoio do governo central, para um maior desenvolvimento das actividades financeiras com características próprias, bem como para a promoção da diversificação adequada da economia de Macau.”

O governo de Macau saudou a emissão de títulos de dívida no território, dizendo que “este anúncio simboliza uma nova etapa do desenvolvimento do mercado financeiro de Macau (…) bem como para a promoção da diversificação adequada da economia de Macau.”

A sociedade Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd. foi constituída em Dezembro de 2018, tendo admitido já à cotação obrigações emitidas pelo Luso International Banking Ltd. em Macau e a primeira emissão em patacas da Área da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau da sucursal de Macau do Banco da China. (Macauhub)