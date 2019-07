Cabo Verde tem novo Código Postal Nacional

Cabo Verde tem um novo Código Postal Nacional, cuja divulgação bem como de um portal específico com todas as informações relevantes, foi alvo de apresentação pública quinta-feira na Praia pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia.

A agência informou que, enquanto entidade reguladora do sector postal, em diálogo e concertação com os operadores e com os principais intervenientes do sector, promoveu a criação de um novo Código Postal Nacional, “mais robusto, eficaz e capaz de dar melhores respostas” às necessidades diárias das operadoras postais.

Esta ferramenta, segundo o presidente da agência Isaías Barreto, irá permitir efectuar a triagem e a redistribuição das encomendas de forma mais expedita e melhorar a dinâmica do fluxo das encomendas postais, a nível nacional e internacional.

O novo código postal tem uma base de dados com cerca de 27 mil registos, a que é possível aceder através do endereço electrónico http://www.codigopostal.cv/.

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia é uma autoridade administrativa independente que desempenha a actividade administrativa de regulação técnica e económica dos sectores das comunicações, energia, água, transportes colectivos urbanos e interurbanos de passageiros, tendo resultado da fusão entre a Agência Nacional das Comunicações e Agência de Regulação Económica. (Macauhub)