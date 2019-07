Caminho-de-Ferro de Moçâmedes antecipa transporte de ferro-gusa

O início da produção de ferro-gusa em dois municípios de Angola deverá permitir que a facturação da Caminho-de-Ferro de Moçâmedes aumente de 700 milhões para mais de 1000 milhões de kwanzas/ano, disse o administrador financeiro da empresa gestora ferroviária.

António Conceição disse ainda à agência noticiosa Angop que a empresa, ao longo do traçado de 905 quilómetros que abrange as províncias de Namibe, Huíla e Cuando Cubango, transporta actualmente cerca de 12 mil toneladas de carga diversa por mês, quantidade que pode aumentar para 400 mil toneladas com o início da exploração de minério de ferro.

A exploração do minério e a sua transformação em ferro-gusa irá ter lugar nos municípios do Cutato, Cuando Cubango e da Jamba, na Huíla, aguardando a administração da Caminho-de-Ferro de Moçâmedes o início desse processo para aumentar a tonelagem de carga transportada e, consequentemente, a facturação.

O administrador financeiro acrescentou que a média de facturação mensal da CFM ronda 70 milhões de kwanzas, longe do que seria o equilíbrio da conta de exploração, pois os custos operacionais estão fixados em 200 milhões de kwanzas, o que representa 35% da estrutura de despesas da empresa pública, sendo que o restante é assumido pelo Estado.

António Conceição frisou que a CFM está a contactar empresas produtoras de material circulante, estando o interesse centrado na aquisição de vagões de tipologia apropriada para o transporte de minérios, antecipando que as empresas que vão explorar os depósitos de minério de ferro comparticipem no custo da sua aquisição.

A Caminho-de-Ferro de Moçâmedes transportou no decurso do primeiro semestre de 2019 cerca de 72 mil toneladas de carga, desde granito à que é acompanhada pelo passageiro, um acréscimo de 22% face ao período homólogo de 2018. (Macauhub)