Delegação de Tianjin visita porto de Lisboa, Portugal

Uma delegação de 10 pessoas do município e do porto de Tianjin visitou recentemente o porto da capital portuguesa onde foi recebido pela presidente da Porto de Lisboa, Lídia Sequeira, informou a sociedade gestora da infra-estrutura.

Liderada pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Tianjin, a delegação chinesa abordou temas como a gestão e operação do porto, o relacionamento com os diversos intervenientes na operação portuária e a eficiência da cadeia logística na área das mercadorias, a par do funcionamento da actividade de cruzeiros em Lisboa.

A demonstração da aplicação JUP e a sua evolução para a Janela única Logística mereceram especial interesse por parte da delegação, tendo a mesma demonstrado grande interesse no estabelecimento de parcerias de cooperação futuras.

O porto de Tianjin, anteriormente conhecido por Tanggu, é o maior porto de mar do norte da China e a principal rota marítima para a capital Pequim.

O governo da China anunciou recentemente estar interessado em investir num novo terminal de contentores no porto de Sines, a sul de Lisboa, que passaria a fazer parte da projecto da Nova Rota da Seda. (Macauhub)