Estatal de diamantes de Angola vai ser privatizada

A Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes de Angola (Endiama) vai ser privatizada e o seu capital será parcialmente disperso em bolsa de valores, anunciou em Lisboa o ministro dos Recursos Naturais e Petróleo.

Diamantino Azevedo disse à agência noticiosa Lusa estar em curso o processo de reformulação da atuação do Ministério e das empresas estatais, com a criação de uma agência dos recursos minerais que funcionar como reguladora e concessionária, sendo que a actual, a Endiama, deixará de o ser e terá uma parte do seu capital vendido em bolsa.

O ministro salientou que a estratégia para o sector mineiro segue de perto a adoptada para o sector petrolífero, onde a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) está a vender os seus activos não estratégicos e terá uma parte minoritária do seu capital disperso em bolsa no princípio da próxima década.

“É a mesma lógica, estando agora a ser elaborada a estratégia para a sua execução”, disse, para acrescentar que “a futura Agência dos Recursos Naturais vai beneficiar de toda a experiência e activos da empresa estatal que cuida dos recursos minerais metálicos e preciosos.” (Macauhub)