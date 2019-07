Fórum de Investimento Cabo Verde 2019 mobiliza 1500 milhões de euros

O Fórum de Investimento Cabo Verde 2019 foi “um sucesso”, tendo sido possível mobilizar 1500 milhões de euros para investimentos no país, disse quinta-feira em Santa Maria, ilha do Sal, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças.

Olavo Correia, ao efectuar o balanço dos três dias do fórum, disse que o montante mobilizado para investimentos nos domínios da saúde, turismo, transportes marítimos e aéreos, telecomunicações e formação profissional “é um valor expressivo.”

O vice-primeiro-ministro, citado pela agência noticiosa Inforpress, garantiu que este fórum revelou que há uma “grande confiança na economia cabo-verdiana”, sublinhando que foram assinados contratos com investidores de vários países e que todas as ilhas do país serão contempladas com os investimentos.

“Cabo Verde não é nem pobre nem pequeno, Cabo Verde é um grande país, com uma grande ambição, há muita pessoas que acreditam no nosso país e nós temos que criar as condições para concretizar projectos que são estruturantes para a nossa economia”, disse o ministro.

Na sua perspectiva, os três dias de trabalho do fórum foram “interessantes”, com um “resultado extraordinário” e prometeu que haverá o seguimento para que os acordos, protocolos e memorandos de entendimentos assinados possam ser concretizados.

O ministro garantiu que o país vai ter uma segunda edição deste fórum em 2020, que espera venha a ser “ainda muito melhor”, já que a actual equipa organizadora disporá de “mais experiência.” (Macauhub)