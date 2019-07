Encontro empresarial entre a China e países de língua portuguesa encerra com a assinatura de seis acordos e memorandos

O Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa – São Tomé – 2019 encerrou com a assinatura de seis acordos e memorandos, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Os acordos e memorandos abrangem áreas como a cooperação entre governos, cooperação de serviços legais e comerciais entre câmaras de comércio, doação empresarial e cooperação em serviços financeiros entre empresas, entre outros.

Teve ainda lugar uma exposição de produtos locais, uma mesa redonda sobre oportunidades de investimentos nos países membros e a apresentação temática sobre o país anfitrião, São Tomé e Príncipe, bem como visitas a projectos de produção de óleo de palma e hoteleiros.

A presidente do IPIM, Irene Va Kuan Lau, salientou na sua intervenção que, com a realização deste evento pela primeira vez em São Tomé e Príncipe, “a cooperação multilateral entre a China e os países de língua portuguesa está a desenvolver-se numa direcção ainda mais abrangente e profunda.

Irene Va destacou que desde 2005 foram realizadas treze edições do “Encontro”, tendo atraído, no total, a participação de 5000 empresários da China e dos países de língua portuguesa, contribuindo para mais de 3400 bolsas de contactos e a assinatura de mais de 90 protocolos de cooperação, em prol do intercâmbio e da cooperação económica e comercial entre o interior da China, Macau e os países de língua portuguesa.

O director da Agência de Promoção do Comércio e Investimento de São Tomé e Príncipe, Joaquim Rafael Branco, afirmou que o seu país precisa de desenvolver infra-estruturas a fim de fomentar o desenvolvimento económico e salientou que, atendendo à localização geográfica, o arquipélago pode tornar-se o centro de serviços e distribuição de produtos no Golfo da Guiné para o resto do mundo.

O encontro foi organizado em conjunto pela Agência de Promoção do Comércio e Investimento de São Tomé e Príncipe, pelo Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China e pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, tendo decorrido em São Tomé dias 8 e 9 de Julho corrente. (Macauhub)