Sector privado de Angola conta com linha de crédito de 1000 milhões de dólares

O Banco de Desenvolvimento de Angola vai disponibilizar uma linha de crédito ao sector privado no montante de 1000 milhões de dólares, uma medida que conta com o apoio do Ministério das Finanças e financiamento do Deutsch Bank, disse o ministro de Estado para a Coordenação Económica.

O ministro Manuel Nunes Júnior, que usava da palavra na abertura de uma conferência internacional sobre financiamento do desenvolvimento económico, defendeu o aumento da concessão de crédito à economia e disse que a confiança dos agentes económicos no mercado angolano está a ser restaurada.

A conferência estava enquadrada na 35.ª edição da Feira Internacional de Luanda (Filda), que se iniciou na terça-feira e decorre até sábado na Zona Económica Especial Luanda-Bengo, a 25 quilómetros do centro da capital angolana.

O ministro disse ainda que aquela linha de crédito faz parte do Programa de Apoio às Parcerias Privadas, que visa dar maior dinamismo ao sector privado, “o motor de crescimento económico de Angola”, tendo em conta o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi). (Macauhub)