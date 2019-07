Portugal encomenda aviões de transporte KC-390 à Empresa Brasileira de Aeronáutica

Portugal irá receber a partir de 2023 os cinco aviões de transporte aéreo KC-390 encomendados pelo governo à Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para reforçar a capacidade da Força Aérea Portuguesa, informou a empresa brasileira.

O KC-390 foi desenvolvido para estabelecer novos padrões de eficiência e produtividade na sua categoria, apresentando ao mesmo tempo o menor custo do ciclo de vida do mercado, segundo o comunicado divulgado em São Paulo.

O avião cumpre os requisitos da Força Aérea Portuguesa sendo capaz de realizar diversas missões militares e civis, incluindo apoio humanitário, evacuação médica, busca e salvamento e combate a incêndios florestais e acrescenta capacidades superiores de transporte e lançamento de carga e tropas e reabastecimento em voo.

Jackson Schneider, presidente executivo da Embraer Defesa & Segurança, recorda no comunicado que “a parceria industrial entre Portugal e a Embraer contribui para o desenvolvimento da engenharia e da indústria aeronáutica portuguesas, representando mais de 300 milhões de euros em exportações por ano e milhares de empregos altamente qualificados.”

O KC-390 foi certificado pela Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil em 2018 e está em plena produção em série, estando a sua entrada ao serviço prevista para o terceiro trimestre de 2019 com a Força Aérea Brasileira, com mais entregas esperadas no decorrer do ano. (Macauhub)