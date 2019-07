Haitong Bank, antigo BESI, pretende abrir uma sucursal em Macau

O Banco de Portugal aprovou a pretensão do Haitong Bank, antigo Banco Espírito Santo Investimento (BESI), de abrir uma sucursal na Região Administrativa Especial de Macau, anunciou sexta-feira fonte oficial do grupo Haitong.

O início de actividade da sucursal do Haitong Bank em Macau está dependente da conclusão do processo de autorização junto das autoridades competentes de Macau, caso da Autoridade Monetária de Macau.

A fonte oficial do grupo, citada pelo semanário Expresso, disse que a abertura da sucursal enquadra-se no “desenvolvimento da estratégia trans-fronteiriça do banco, permitindo o reforço dos negócios com a China e uma maior coordenação com o resto do grupo.“

Wu Min, o presidente da comissão executiva do banco, cuja sede é em Portugal, disse que a “abertura da sucursal de Macau irá permitir ao Haitong Bank reforçar um dos seus elementos de diferenciação, que se baseia no acesso aos negócios com a China.”

“O Haitong Bank tem uma estratégia muito clara, que passa por combinar a sua experiência local em mercados domésticos na Europa e no Brasil com um profundo conhecimento da China, pelo que a presença em Macau constitui um pilar fundamental dessa estratégia”, disse ainda Wu Min. (Macauhub)