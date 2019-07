Cabo Verde Airlines contrata linha de crédito para financiar plano de negócios

A Cabo Verde Airlines contratou uma linha de crédito com o Banco Internacional de Cabo Verde e o Ecobank no valor de 24 milhões de dólares, cujos documentos foram sexta-feira assinados na Praia, segundo a imprensa local.

No decurso da cerimónia que contou com a presença do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, o presidente da Cabo Verde Airlines, Jens Bjarnason, disse que a contratação da linha de crédito deriva do facto de a companhia ter de executar o seu plano de negócios.

“Quando elaborámos o plano de negócios 2018/2023 sabíamos que a companhia iria necessitar de capital adicional para os próximos 18 a 24 meses, sendo que a linha de crédito agora contratada vai ajudar-nos a funcionar durante esse período de tempo”, disse

Os representantes dos bancos Internacional de Cabo Verde e Ecobank, que vão assegurar este financiamento, afirmaram acreditar no projecto, classificando-o de “estratégico” para Cabo Verde.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde disse por seu turno que este é um negócio entre instituições privadas que não contou com qualquer garantia do Estado.

A privatização da Cabo Verde Airlines teve lugar com o governo do arquipélago a vender uma participação de 51% por 1,3 milhões de euros à Lofleidir Cabo Verde, uma empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF e em 30% por empresários islandeses com experiência no sector da aviação. (Macauhub)