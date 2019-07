Entrada do grupo Total em projecto de gás natural em Moçambique dependente de reunião de accionistas da Anadarko

Os accionistas do grupo Anadarko Petroleum Corporation irão pronunciar-se dia 8 de Agosto sobre a proposta de compra da totalidade do capital social apresentada pelo grupo Occidental Petroleum Corporation e pela sua subsidiária Baseball Merger Sub 1, Inc.

O comunicado divulgado recentemente em Houston recorda as condições apresentadas pelo grupo Occidental Petroleum, que consistem na entrega de 59 dólares em dinheiro e 0,2934 de uma acção ordinária do grupo por cada acção detida pelos accionistas do grupo Anadarko Petroleum.

O comunicado assinado pelo presidente executivo Al Walker recorda que o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a proposta da Occidental Petroleum e recomenda aos accionistas que a aprovem.

O documento, de 130 páginas, recorda igualmente que os activos livres de dívidas do grupo em África, casos de África do Sul, Argélia, Gana e Moçambique, irão ser vendidos ao grupo francês Total pela soma de 8,8 mil milhões de dólares, negócio dependente da posição a ser tomada pelos accionistas do grupo Anadarko Petroleum.

O grupo Anadarko Petroleum Corporation opera em Moçambique, através da sua subsidiária controlada a 100% Anadarko Moçambique Área 1, Ltd o bloco Área 1 da bacia do Rovuma, com 26,5%, onde tem como parceiros a ENH Rovuma Área Um, subsidiária da estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%) e PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%). (Macauhub)