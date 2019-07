Expansão de relações económicas e empresariais entre China e países de língua portuguesa alicerçada em Macau

A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) tem vindo a desempenhar eficazmente o papel de plataforma na expansão das relações económicas e empresariais entre a China e países de língua portuguesa, segundo responsáveis de organismos da RAEM e da China.

Ding Tian, secretário-geral adjunto do Fórum Macau (indicado pela República Popular da China), considerou “excelente” a evolução das relações comerciais sino-lusófonas, ao intervir no mais recente Encontro Empresarial para a Cooperação Económica entre a China e os Países de Língua Portuguesa, que decorreu dias 8 e 9 de Julho em São Tomé, capital do arquipélago de São Tomé e Príncipe.

O valor das trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa atingiu em 2018 o valor recorde de 147,25 mil milhões de dólares, fazendo da China o maior parceiro e também o mercado para onde mais crescem as exportações daqueles países.

Ding Tian disse ainda que o investimento empresarial da China em diversos sectores dos países de língua portuguesa ultrapassou 50 mil milhões de dólares, enquanto a carteira de obras de empresas chinesas nesses mercados atingiu 90 mil milhões de dólares.

Os números “evidenciam a grande potencialidade da cooperação económica e comercial na China e os países de língua portuguesa”, disse o secretário-geral adjunto do Fórum de Macau na abertura do encontro de São Tomé, em que participaram perto de 300 empresários.

Também na abertura do Encontro de São Tomé, a presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Irene Va Kuan Lau, sublinhou a “grande relevância” de Macau, enquanto plataforma, “na abertura da China ao exterior.”

Este papel, adiantou, resulta de características específicas da RAEM, como o facto de ser bilingue (chinês e português), do excelente ambiente de negócios, da disponibilização de serviços profissionais nas áreas jurídicas e comércio electrónico, além de convénios existentes para evitar dupla tributação, nomeadamente com Cabo Verde e Portugal, bem como das vantagens fiscais conferidas pelo governo da RAEM para rendimentos provenientes de países de língua portuguesa. (Macauhub)