Empresa Mwiriti, Lda descobre grande depósito de ouro no norte de Moçambique

Moçambique dispõe de pelo menos um grande depósito de ouro na província de Cabo Delgado revelou Azghar Faqhr, director-geral da Mwiriti, Lda, empresa moçambicana que tem uma participação na Montepuez Ruby Mining.

Azghar Faqhr, citado pelo jornal moçambicano O País, disse que os primeiros resultados das prospecções efectuadas indicam que a depósito de ouro encontrado naquela província é cerca de seis vezes maior do que os descobertos na África do Sul.

Além da quantidade de mineral existente, o depósito é consideradoo especial devido à ocorrência de ouro com um grau elevado de pureza, qualificado pela empresa como o mais elevado de Moçambique.

“O ouro extraído em Nairoto é de 22 quilates, isto é, sai da terra com um grau de pureza entre 86% a 91%, ultrapassando o que é explorado na província de Manica”, comparou Azghar Faqhr.

O depósito de ouro está localizada no distrito de Montepuez, no posto administrativo de Nairoto, onde já foi instalado um pequeno complexo mineiro, tendo o director-geral revelado que desde o início das prospecções, em 2015, a empresa já despendeu mais de 11 milhões de dólares, mais de metade aplicada na compra e instalação de equipamentos no local da futura unidade de processamento do minério.

A Mwiriti Lda. detém uma participação de 25% na Montepuez Ruby Mining, que detém uma concessão em Cabo Delgado para a exploração de rubis, em que a empresa britânica Gemfields, que desde Julho de 2017 pertence ao grupo Pallinghurst, funciona como operadora. (Macauhub)