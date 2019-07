Governo de Angola unifica serviços de inspecção das actividades económicas

O governo de Angola vai unificar os serviços de inspecção das actividades económicas com a criação de uma instituição que deverá reunir os técnicos do sector actualmente dispersos por vários ministérios, anunciou terça-feira em Luanda o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado.

O ministro Adão de Almeida disse no final da 2ª Reunião da Comissão Interministerial para a Reforma do Estado que o “princípio assumido é de que vamos caminhar para (…) uma única instituição que faça a inspecção às actividades económicas”, tendo acrescentado que a iniciativa visa igualmente criar um ambiente mais favorável ao exercício da actividade económica no país.

Ao fazer o balanço da reunião, o ministro informou que os participantes analisaram um memorando sobre o processo de ingresso na administração pública, tendo prestado particular atenção à realização dos concursos públicos.

Adão de Almeida adiantou que esse processo passará pela adopção de um modelo que estabelece a criação de uma única estrutura que conduzirá o ingresso na administração pública por via de concurso público, tarefa que deverá caber à Escola Nacional da Administração e Políticas Públicas que funciona sobre a superintendência do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. (Macauhub)