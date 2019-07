Banca comercial a operar em Angola tem liquidez para movimentar contas em divisas

Os bancos comerciais a operar em Angola têm moeda estrangeira em quantidade suficiente para as normas que autorizaram a movimentação de contas em divisas, garantiu o governador do Banco Nacional de Angola (BNA).

José de Lima Massano, em declarações à Rádio Nacional de Angola, afirmou que “o nível de liquidez em moeda estrangeira nos bancos comerciais está reposto”, o que permite que os titulares movimentem as suas contas com mais facilidade “como, de resto, instituem as normas em vigor.”

O governador adiantou ter o banco central efectuado uma verificação prévia junto dos operadores bancários para ajuizar da aptidão do sistema para respeitar a decisão, mas admitiu que num ou noutro dos 1500 balcões bancários existentes “se possam verificar dificuldades nos primeiros dias posteriores à medida anunciada na passada sexta-feira.”

Ao autorizar os clientes bancários angolanos, pessoas singulares, a movimentar as contas em moeda estrangeira, o BNA manteve algumas restrições, limitando tais operações à liquidação de operações de importação de mercadorias, invisíveis correntes, como despesas de viagens e saúde ou salários de expatriados, além de capitais realizados pelo próprio depositante.

O banco central justifica a decisão a fim de dar resposta às dificuldades dos cidadãos na movimentação das suas contas denominadas em moeda estrangeira, domiciliadas nos bancos nacionais, operações que foram suspensas em 2017 face à crise económica em Angola. (Macauhub)