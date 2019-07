OPV da Hidroeléctrica de Cahora Bassa coloca em bolsa 4,0% da empresa

A grande procura registada fez com que a Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) tenha decidido aumentar de 2,5% para 4,0% a parcela de acções incluídas na Oferta Pública de Venda (OPV), disse quarta-feira em Maputo o presidente do Conselho de Administração.

Pedro Couto disse que a parcela restante de 3,5% dos 7,5% inicialmente previstos para alienação deverão ser vendidos em 2020, “depois de analisado o processo de colocação da primeira parcela e da determinação do momento e das condições de colocação da segunda.”

A Bolsa de Valores de Moçambique contabilizou 16 787 pedidos de subscrição, tendo sido compradas pouco mais de 1,51 mil milhões de acções, proporcionando à HCB um encaixe nominal de 4531 milhões de kwanzas (72,3 milhões de dólares).

O presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Moçambique, Salim Valá, referiu que a operação foi um sucesso, “com os cidadãos nacionais a mostrarem que têm uma palavra a dizer no mercado de capitais do país.”

A capitalização bolsista das oito empresas cotadas na BVM ronda 1540 milhões de dólares, representando actualmente 9,5% do Produto Interno Bruto (PIB). (Macauhub)