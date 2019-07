Cabo Verde é o país convidado da Feira Internacional de Macau 2019

Cabo Verde é o país convidado da 24ª edição da Feira Internacional de Macau (24MIF), sendo a participação assegurada pela Cabo Verde Trade Invest, dirigida por Ana Lima Barber, informou a agência em comunicado divulgado na Praia.

O comunicado informa ainda ter o convite sido formalizado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e visa aproveitar a plataforma e explorar as oportunidades de negócio entre a China e os países de língua portuguesa, com foco nas vantagens de Macau como Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Cabo Verde terá um espaço dedicado à demonstração de produtos nacionais com potencial de exportação para o mercado asiático e participará também com uma delegação governamental constituída por uma equipa ministerial e por empresários que poderão realizar encontros com empresas no sentido de criar novas parcerias.

A edição deste ano da Feira Internacional de Macau terá Jiangsu como província chinesa convidada, que, na perspectiva da agência cabo-verdiana, “constitui uma oportunidade excelente para reforçar a relação económica e comercial, com foco na atraccão de investimentos e a criação de oportunidades de possíveis parcerias com empresas de Macau e da China.”

A 24ª edição da Feira Internacional de Macau decorre de 17 a 19 de Outubro de 2019 no Centro de Convenções e Exposições do The Venetian Macao. (Macauhub)